Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarında sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu. Kaptanoğlu'nun nikahına Başbakan Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın programlarında sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

UYSAL'IN KIYDIĞI NİKAHTA ŞAHİTLİĞİ ERDOĞAN İLE YILDIRIM YAPTI

Erdoğan, akşam saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Burada, Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu. Erdoğan, evlilik cüzdanını her zaman yaptığı gibi gelin hanıma verdi.

EMİNE ERDOĞAN DA KATILDI

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: haberinburada