Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
Rumlar Açık Açık Tehdit Etti: Pasaportları İptal Ederiz
Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
Belçika'da Silahlı Saldırgan Paniği! Polis Operasyon Başlattı
Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı
Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
Önce Tecavüz Etti Sonra 'evlenelim' Deyip Gelinliğiyle Ortada Bıraktı!
Ambulansın Önünü Kamyonla Kesip Sağlıkçılara Saldırdı
Tesla, Avrupa'da Otomotiv Devlerini Geride Bıraktı
Erdoğan'a Suikast Düzenleyenleri Yakalayan Özel Harekatçılar Afrin'de!
Eski İş Yerini Bildirmemek İşten Çıkarılma Nedeni Sayıldı
Twitter Harekete Geçti! Yalan Haber Yayan Botlar Engellenecek
İttifakın Oy Pusulası Nasıl Olacak? İşte İlk Örnek
Şehit Annesine 2,5 Lira İçin Hakaret Etmişti! İşte İstenen Ceza
Beşiktaş'ın Kara Tablosu Ortaya Çıktı
Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
Ünlü Ekonomist Uyardı: Abd Ekonomisi İflas Etmek Üzere

Erdoğan, polis ve bekçileri Külliye'de ağırladı! İşte yeni kıyafetleri

ERDOĞAN, POLİS VE BEKÇİLERİ KÜLLİYE'DE AĞIRLADI! İŞTE YENİ KIYAFETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri Külliye'de ağırladı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Erdoğan, Polis Ve Bekçileri Külliye'de Ağırladı! İşte Yeni Kıyafetleri(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan ve yeni tasarım üniformalarını giyen polis ile bekçilerle bir araya geldi.

BAŞBAKAN DA YER ALDI

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.

YENİ TASARIM KIYAFETLER

Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı.

Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Polis  Ve  Bekçileri  Külliye  De  Ağırladı  İşte  Yeni  Kıyafetleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER