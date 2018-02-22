ERDOĞAN, POLİS VE BEKÇİLERİ KÜLLİYE'DE AĞIRLADI! İŞTE YENİ KIYAFETLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri Külliye'de ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan ve yeni tasarım üniformalarını giyen polis ile bekçilerle bir araya geldi.
BAŞBAKAN DA YER ALDI
Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.
YENİ TASARIM KIYAFETLER
Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı.
Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.
Kaynak: haberinburada
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