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Erdoğan: Petrolümüz, gazımız, altınımız yok ama zekamız var

ERDOĞAN: PETROLÜMÜZ, GAZIMIZ, ALTINIMIZ YOK AMA ZEKAMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin zengin doğal kaynakları, petrolü, gazı ve altını yok ama hepsinden öte zekamız var" dedi.

Tarih : 17 Ocak 2018, 22:50
Puan Ver : Erdoğan: Petrolümüz, Gazımız, Altınımız Yok Ama Zekamız Var(5/10)1

1.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen, 2 bin 200 kişiyi istihdam edecek, 2.7 milyon ton soda külü üretim kapasitesine sahip Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. tesislerinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe gecesinden sonraki iki haftada vatandaşın 20 milyar dolar döviz bozdurarak, spekülatörlerin başına yumruk vurduğunu hatırlatarak, "Milletimiz saldırının ekonomik ayağını da çökertti" dedi.

"ARTIK YENİ TÜRKİYE VAR"

FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın tüm gücüyle sahaya indiği 2016'da ülkenin yüzde 3.2, geçen yılın 3 çeyreğinde de 7.4 büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Yatırımlar yüzde 30 arttı. İstihdamda ilk 10 ayda 1.5 milyona yakın artış sağladık. İhracatta rekor tazelediğimiz dönemi geride bıraktık. Turizmde 30 milyona yaklaşan turist ve 25 milyar dolara yaklaşan gelirle kayıplarımızı telafi etmeye başladık. Döviz rezervlerimiz 110-120 milyar dolar arasında gidip geliyor. Yeniden 138 milyara çıkaracağız. 150 milyar dolara da ulaşacağız. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil artık yeni Türkiye var" diye konuştu. Erdoğan, kurulan tuzaklar ve senaryoların Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 vizyonundan vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

Ciner Grubu tarafından yapılan Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan Kazan Soda Elektrik Üretim Tesisi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı törenle açıldı

"PETROL YOK AMA ZEKÂ VAR"

Türkiye'nin zengin doğal kaynakları, petrolü, gazı ve altını olmadığını ancak trona, bor, kömür gibi madenleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ama hepsinden öte zekamız var, zekamız" dedi. Türkiye'nin artık teknolojide tüketici olma düzeyinden tasarımcı ve üretici olma seviyesine çıkması gerektiğini anlatan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl imza törenini gerçekleştirdiğimiz yerli otomobil projesini bu amaçla destekliyoruz. Türkiye'ye yüzbinlerce otomobil satan ama tek kuruşluk yatırım yapmayanlara bu ülkenin neler yapabileceğini göstereceğiz. Savunma sanayiinde bunu yapabileceğimizi gördük ve gösterdik. Uzun yıllar ülkemizle adeta oynayanların parasıyla ürün vermeyenlerin, bin bir bahaneyle bizi yıllarca geriye götürenlerin hiçbirine artık ihtiyacımız kalmadı. Geçtiğimiz 15 yılda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde birçok alanda dışa bağımlılıktan kurtulduk" diye konuştu.

"HAM İHRACATA HİÇ GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Türkiye'nin madenleri en iyi şekilde değerlendirerek kalkınma için önemli bir kaldıraç haline dönüştürebileceğini söyleyen Erdoğan, "Madenlerimizin ham halleriyle satılmasına eskiden beri hiç gönlüm razı olmamıştır. Ama maalesef bütün madenlerimiz hep ham halleriyle yurtdışına ihraç edilmiştir. Ondan sonra oradan işlenmiş olarak onları almışızdır. Topraklarımızdan çıkan cevherleri mamul veya yarı mamul haline getirerek sattığımızda elde edeceğimiz katma değer katlanarak artacaktır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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