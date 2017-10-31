Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı
Galatasaray'da Dursun Özbek'e Rakip Çıktı: Fatih Terim'i Getireceğim

Erdoğan Paylaştı! Asrın Projesi Sonrası Erdoğan ve Aliyev'den Samimi Kare

ERDOĞAN PAYLAŞTI! ASRIN PROJESİ SONRASI ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN SAMİMİ KARE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti ve sosyal medyadan samimi bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta iki liderin de ceketlerini çıkarmış olmaları dikkat çekti.

Tarih : 31 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Erdoğan Paylaştı! Asrın Projesi Sonrası Erdoğan Ve Aliyev'den Samimi Kare(6/10)2

Asrın projesi "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı açıldı. Dün Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ilk seferi töreni için Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

ALİYEV'İ DE ETİKETLEYİP FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Twitter hesabından Alivey ile bir fotoğraf karesi paylaştıç Aliyev'i de etiketlediği fotoğrafın altına şunları yazdı: "Samimi ve sıcak misafirperverliği için dost ve kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı @presidentaz Sn. İlham Aliyev kardeşime teşekkür ediyorum".

Fotoğrafta iki liderin de ceketlerini çıkarmış olmaları dikkat çekti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında, dün açılışı gerçekleştirilen Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı ile ilgili "Sadece Bakü, Tiflis Kars değil bir gün gelecek Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasip olacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Paylaştı  Asrın  Projesi  Sonrası  Erdoğan  Ve  Aliyev  Den  Samimi  Kare  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER