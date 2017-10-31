Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti ve sosyal medyadan samimi bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta iki liderin de ceketlerini çıkarmış olmaları dikkat çekti.

Asrın projesi "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı açıldı. Dün Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ilk seferi töreni için Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

ALİYEV'İ DE ETİKETLEYİP FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Twitter hesabından Alivey ile bir fotoğraf karesi paylaştıç Aliyev'i de etiketlediği fotoğrafın altına şunları yazdı: "Samimi ve sıcak misafirperverliği için dost ve kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı @presidentaz Sn. İlham Aliyev kardeşime teşekkür ediyorum".

Fotoğrafta iki liderin de ceketlerini çıkarmış olmaları dikkat çekti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında, dün açılışı gerçekleştirilen Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı ile ilgili "Sadece Bakü, Tiflis Kars değil bir gün gelecek Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasip olacak" dedi.

Kaynak: haberinburada