İphone Kullanıcıları Çok Sadık!
Abd'li Ünlü Senatörden Flaş Çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan Demokrat Parti'ye Ziyaret
Cannes 2017 Film Festivali Başladı: 8 Noktaya Dikkat!
Pfdk Ceza Yağdırdı
Siirt'te Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı 6 Tutuklama
Erdoğan Patronlar Kulübünde
Gizli Düşman Hipertansiyona Dikkat
Kılıçdaroğlu Açıklamalarda Bulundu
Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Veselinovic Hayatını Kaybetti
Rusya Kuzey Kore İle Feribot Seferlerine Başlıyor
Abd: Ypg'yle Geçici Bir İlişkimiz Var
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Flaş Dolar Açıklaması!
Asgari Ücretliye Daha Fazla Maaş!
Direk Dansı Yapan Jennifer Lawrence: Pişman Değilim
Trump Açık Mikrofonu Unuttu Büyük Bir Gafa İmza Attı
Erdoğan Ve Yıldırım 3 Saat Görüştü
4 İlde Fetö Operasyonu: 4 Astsubay Gözaltında
Otizmin Bir Belirtisi De…
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı Serkan Çınar'ın

ERDOĞAN PATRONLAR KULÜBÜNDE


ERDOĞAN PATRONLAR KULÜBÜNDE
Tarih : 18 Mayıs 2017, 17:12
Puan Ver : Erdoğan Patronlar Kulübünde(10/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması şöyle:



Türk ekonomisinde başlı başına bir marka olan TÜSİAD'a ve tüm üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Rekabetçi piyasa ekonomisi ve katılımcı demokrasi konusunda verdiğiniz mücadeleyi desteklediğimi özellikle belirtmek istiyorum.



Türkiye üç kat büyümüşse buradaki iş adamlarımızın işleri 5 kat 10 kat büyümüştür. Bugün özel sektörün lokomotifliğini önemsiyoruz. Sizlerin ve diğer girişimcilerin katkıları ile ulaşacağız. Devleti denetleyici ve düzenleyici tutarak. Özel sektörün önünü açabildiğimiz kadar açıyoruz. Özel sektörün de devletine ve milletine şartlarını zorlamaktan çekinmeyeceğini ümit ediyorum. Türkiye'nin 1990'lı yılları 2002 yılına yaklaşıldıkça siyasi ve sosyal bakımdan olduğu kadar ekonomik açıdan kâbus gibi geçmiştir. 3 Kasım 2002 iş dünyamız için bir milattır. AK Parti'nin sırrını soranlara istikrar ve güven demişimdir.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Erdoğan  Patronlar  Kulübünde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER