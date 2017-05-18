

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması şöyle:



Türk ekonomisinde başlı başına bir marka olan TÜSİAD'a ve tüm üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Rekabetçi piyasa ekonomisi ve katılımcı demokrasi konusunda verdiğiniz mücadeleyi desteklediğimi özellikle belirtmek istiyorum.



Türkiye üç kat büyümüşse buradaki iş adamlarımızın işleri 5 kat 10 kat büyümüştür. Bugün özel sektörün lokomotifliğini önemsiyoruz. Sizlerin ve diğer girişimcilerin katkıları ile ulaşacağız. Devleti denetleyici ve düzenleyici tutarak. Özel sektörün önünü açabildiğimiz kadar açıyoruz. Özel sektörün de devletine ve milletine şartlarını zorlamaktan çekinmeyeceğini ümit ediyorum. Türkiye'nin 1990'lı yılları 2002 yılına yaklaşıldıkça siyasi ve sosyal bakımdan olduğu kadar ekonomik açıdan kâbus gibi geçmiştir. 3 Kasım 2002 iş dünyamız için bir milattır. AK Parti'nin sırrını soranlara istikrar ve güven demişimdir.







kaynak:sözcü