Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Erdoğan burada parti teşkilatına yoklama yaptı. Rize gezisinin ardından helikopterle Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayvasıl Liman restoranda AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

"ÇOK ÖNEMLİ ESERLER KAZANDIRDIK"

Toplantıya Milli Savunma Bakanı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin yanı sıra ilçe parti teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de pek az siyasi partiye ve kadroya nasip olan bu uzun hizmet boyunca her anlamda Türkiye'ye çok önemli hizmetler verdik önemli eserler kazandırdık. Yeni havalimanımızdan memnunsunuz değil mi ' Bundan 10 yıl önce 20 yıl önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapılacak dese inanırmıydınız ' İşte biz yaptık sizlerin de hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı."BAŞKA TÜRLÜSÜ GİRESUN'A YAKIŞMAZ"Giresun'un 2023 Türkiye'sinde kendi bölgesinin lokomotif şehirlerinden biri olması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Başka türlüsü Giresun'a yakışmaz. Bu süreçte yorulan, yolda kalan, maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız oldu. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileyebilme, kendini tazeleyebilme özelliği olmasıdır. Şimdi önümüzdeki zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri Türkiye ve bizim için çok önemli. Biliyorsunuz 16 nisan halk oylaması ile önemli bir başarıyı yakaladık. Artık netice ve zafer için mutlaka yüzde 50+1 oy almamız gerekiyor. Buna hazır mıyız ' Cumhurbaşkanlığı'nda rahat icraat yapabilmek için mecliste de güçlük bir çoğunluğa sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan 2019 seçimleri yandınız ' Ama biliyorsunuz Yandım, piştim ama oldum. Şayet birlikte girdiğimiz seçimlerden gereken dersi çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir. Şunu unutmayın; AK Parti demek Türkiye demektir AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye zaafa uğrar" dedi. Erdoğan, özellikle son 3-4 yıldır yaşadıkları yoğun mücadele döneminin teşkilatlar bünyesinde ciddi bir metal yorgunluğuna neden olduğuna dikkat çekerek "Maalesef buna ben de şahit oldum. Bu sadece şahsımın değil aynı zamanda milletimin de tespitidir. Biz bugüne kadar her işimizi milletimizle birlikte milletimiz için yaptık. 16 nisan'da alınan yüzde 51,4 oy Ak Parti oyu değildir. Bir defa bunu böyle bileceğiz. Aynı şekilde 'hayır'cıların aldığı yüzde 49,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Şimdi onlar ne yapıyor zannediyorlar 'bu oy bizim' değil. İnşallah onlara en güzel cevabı 2019'un martında vereceğiz...2019 seçimleri öncesinde teşkilatlarımızdan başlayarak ciddi bir yenilenmeyi hayata geçirmekte kararlıyız. Büyük kongre sürecimiz bu değişimi kendi tabi mecrasında yapma şansı sağlıyor. AK Parti'nin kendinden önceki partilerin akıbetine uğramaması yani belirli kişilerin grupların isimlerin tasalluduna girmemesi için bu değişimi en sağlıklı şekilde yönetmemiz gerekiyor" diye konuştu.PARTİLİLERE YOKLAMA YAPTI"Şimdi ben burada siz değerleri kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum" diyen Erdoğan, teşkilata yoklama yaptı. Önce Giresun AK Parti Merkez İlçe'den gelen partililerin ayağa kalkmasını isteyen Erdoğan, "Merkez ilçe ayağa kalksın bakalım. Alucra'yı göreyim. Bulancak'ı göreyim. Bulancak merkez ilçeden daha fazla. Çamoluk'u göreyim. Çamoluk; eyvah eyvah çok az. Çanakçı'yı göreyim bakayım. Sesiniz iyi de sayınız çok az" dedi."MAKAMI GÜÇLÜ KILMAKTIR ASIL OLAN, MAKAMDAN GÜÇ ALMAK DEĞİL"Erdoğan, konuşmasında parti teşkilatına şu uyarılarda bulundu:"Kardeşlerim tabi bizler cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz burada yüzde 66 oy aldık. Fakat 1 Kasım 2016'da bu oy yüzde 63'e düştü. Referandumda bu oy yüzde 61'e düştü. Ben diyorum ki Giresun'a bu oranların hiçbiri yakışmaz. 2019'da Giresun sandıkları patlatması gerekir. Bunun için çok terlememiz gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Bu vesileyle İl başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşime de Rabbimden şifalar diliyorumYoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyoruz sürdüreceğiz yatırımlarımız devam edecek ama bizim için yatırımlar kafi değil. Yatırımı yapmak bizim için gerekli. Önemli olan gönülleri almak. Gönülleri almaya AK Parti teşkilatları hazır mı ' Öyleyse yapmamız gereken ne ' Kapı kapı dolaşacağız. Gurur kibir bize yakışmaz. Gurur kibir Allah'a aittir. Biz mütevazi olacağız, tevazu ehli olacağız. Bizim bakanımız mütevazi olacak. Belediye başkanımız mütevazi olacak. Milletvekillerimiz mütevazi olacak. Toprak gibi var ya. Bu makamların bize verdiği zenginlik hiçbir işe yaramaz. Makamı güçlü kılmaktır asıl olan, makamdan güç almak değil. Eğer makamdan güç alarak yolunda yürümeyi düşünüyorsan geldiğin gibi bu millet seni göndermesini de bilir.""BAZI YERLERDE MAALESEF KADIN KOLLARIMIZA ANA KADEMELER GEREKEN İMKANI TANIMIYOR"

16 Nisan halk oylaması ile hayata geçen yeni dönemin önemine vurgu yapan Erdoğan "Türkiye'nin muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma noktasındaAK Parti'nin bunu başarmasından başka hiçbir bizim güç veya engel yoktur. AK Parti bunu başaracak azme ve güce sahiptir. Yeter ki Genel Başkanından, sandık müşahidine kadar sorumluluk sahibi tüm AK Partililer olarak üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirelim. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları 2018'nin sonunu beklemeyelim. Şimdiden çalışmalara başlamamız lazım. Yoksa 60 gün kala, 3 ay kala çalışmaya başlarsak buradan netice alamayız...Bazı yerlerde maalesef kadın kollarımıza ana kademeler gereken imkanı tanımıyor. Bak eller açıldı. Demek ki tespiti yerinde yapmışız. Hanım kardeşlerimize belediye başkan adaylığı vermezler, meclis üyeliği vermezler. Buraya davet edilmemişler. Giresun'un 12 tane meclis üyesi var ama burada 4 tane var. Ben buraya gelene bakarım. Bunları çözmemiz lazım" diyerek Giresun'daki partililere tepkisini sürdürdü.

Erdoğan, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından dışarıda bekleyen partilileri selamladıktan sonra karayolu ile Bulancak ilçesine geçerek yol üzerinde bulunan Sarayburnu Camisi'ni gezdi, camiyi yaptıran dernek yöneticilerden bilgi aldı. Erdoğan, burada yaptığı kısa konuşmada "Camileri boş bırakmayın. Eğer camiler boş kalırsa ağlarlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada