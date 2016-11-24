

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Saray'da düzenlenen Öğretmenler günü programına katılıyor. FETÖ'yü sert dille eleştiren Erdoğan şöyle konuştu:



FETÖ yüzünden bugün ülkemizde kayıp bir nesil ortaya çıkmıştır. Kopyacı bir nesil devletin belli makamlarına yerleştirilmiştir. Şu anda bildiklerimi söyleyemeyecek durumdayım. Onlarda bir gün kaleme dökülecektir. Her doğru her yerde söylenememektetir. Bunun için de sabır gerekir.







kaynak:sözcü