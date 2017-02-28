Irak ve Suriye'de son 48 saatte meydana gelen gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'nda bir araya geldi.



Irak ve Suriye'de son 48 saatte meydana gelen gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'nda bir araya geldi. Pentagon'un önümüzdeki 48 saat içinde Rakka operasyonunun tüm detaylarının Ankara'ya iletmesine saatler kala Ankara-İstanbul-Erbil hattında askeri, siyasi ve diplomasi trafiği hız kazandı.







ABD, RAKKA PLANINI TAMAMLADI







Yeni Şafak'tan Çetiner Çetin'in haberine göre; 42 günden buyana Washington - Ankara hattında devam eden görüşme trafiğinde sona gelindi. Pentagon'un önümüzdeki 48 saat içinde Rakka operasyonun planlarını Ankara'ya sunacağı belirtildi. Ankara-Washington hattında süren diplomatik görüşmelerde, Akçakele-Telabyad hattının ağırlık kazandığı öğrenilirken, 4 bin TSK mensubu ve 6 bin ÖSO mensubunun operasyon sürecine dahil olması bekleniyor.







kaynak:haberler