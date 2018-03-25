ERDOĞAN 'OPERASYON BAŞLADI' DEMİŞTİ, IRAK ORDUSU SİNCAR'A HAREKET ETTİ
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Operasyon başladı." dediği Sincar'a doğru Irak Ordusu iki koldan harekete geçti.
Irak ordusu Sincar'a ulaştı. Sincar ilçe yetkilileri ordunun gelişini beklediği öğrenildi. Sunune ilçesi geçici Genel Müdürü Hudeda Cuke, örgütün kenti boşalttığını iddia etti.
IRAK ORDUSU İKİ KOLDAN SİNCAR'A DOĞRU HAREKET ETTİ
Irak ordusu, Musul'la birlikte iki koldan Sincar'a doğru harekete geçti. Sincara bağılı Sunune ilçesinde PKK'lı teröristler bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Örgütün yerine Irak Ordusu ile PKK'nın eğittiği Sincar savunma güçleri yerleştirildi. Savunma gücün sayısı bine yakın kişiden oluşuyor.
PKK İLÇE MERKEZİNE ÇEKİLDİ
Ayrıca Suriye Irak sınırları da PKK ya bağılı teröristlerin Sincar ilçesi merkezine geri çekildi. Yerlerine Irak Ordu'su yerleştirildiği belirtiliyor . Irak'a bağılı ordu akını bölgeye devam ediyor. PKK'nın Sincar'ı Irak ordusunun denetimine bırakmak amacıyla terk etmeye başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ERDOĞAN, "ANSIZIN SİNCAR'A GİRERİZ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, Irak merkezi yönetimine yönelik olarak, "Halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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