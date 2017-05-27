

Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışı oldu. Erdoğan, Brüksel'e hareket ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesinin sorulması üzerine “Partinin içinde konumu yok. AK Parti'ye fatura kesmek kimsenin haddi değil” tepkisini göstermişti.



Bu sözleri üzerine alan Bahçeli ise “Sayın Cumhurbaşkanı hiç beklemediğim ölçüde konuşmamdaki bu sözlerden rahatsız olmuştur. FETÖ'yle mücadelede iyi niyet ve samimi gayretimizi halen görmüyorsa diyecek bir şey artık yoktur” demişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderken söylediği sözlerin hedefinde Bahçeli'nin bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:



BAHÇELİ'Yİ YANILTTILAR



Şimdi, burada tabii bir defa ciddi bir yanlış anlama var. Benim yapmış olduğum basın toplantısındaki açıklamalarımın muhatabı sayın Bahçeli değildi. Bana göre birileri sayın Bahçeli'yi yanlış yönlendirdi, yanılttılar gibi geliyor. Çünkü ne benim ifadelerim içerisinde Bahçeli'nin adı geçiyor, ne de onunla ilgili orada en ufak bir ifade var. Tam aksine, ana muhalefetin başındaki zatın birçok yanlışlarını pazara çıkaran bir cevap bu. Ona yönelik idi. Partimle ilgili herhalde bir cevap verme yetkim var. FETÖ'ye karşı adeta savaş açmış birisi olarak, eğer partimizin içinde böyle birisi varsa bunu bir dakika partimizde tutmayız, göndeririz. Ama mevzu, partimizle alakalı olmayan, İstanbul Belediye Başkanının damadıyla alakalı bir konu. Şimdi bir defa, onun partimizi siyasi temsil yetkisi var mı, yok. Öbür taraftan yargı onu denetimli serbestlikle bırakmış. Bu yargıyla alakalı bir konu. Onun üzerinden bir siyasi rant devşirme yoluna gitmek bizi üzer. Bu konuda da herhalde sessiz kalmamak gerekir. Ama maalesef, bu denli bu Tweetlerin atılmış olması doğru değil. Kaldı ki ben öyle Tweet işleriyle uğraşamam...



Kılıçdaroğlu kendi ifadesiyle ‘kontrollü darbenin ipliğini pazara çıkaracağına' dair açıklamalar yaptı...



Hâlâ orda mı Kılıçdaroğlu ya? İpliğini pazara çıkaracakmış... Çıkarsın, zaten onun ipliği pazara çıkarması o kadar uzun sürüyor ki. Bu kadar uzun metrajlı ipleri nasıl buluyor anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bir defa, onun da kongre sorunu var. Eğer varsa geç kalmasın hemen çıkarsın. Ama önce o kendi içindeki FETÖ'cüleri bir temizlesin. FETÖ'yle el ele yürütüyorlar işlerini...



AK Parti Genel Başkanı seçildikten sonra ilk defa bir zirveye katıldınız. Yeni sistem aslında uygulanmaya başlandı. Acaba 2019'a kadar başka uygulanabilecek bir şeyleri var mı, öngörülen sistemin?



Şu anda attığımız adımlar, yapılan anayasa değişikliği içerisinde atılabilecek adımların ta kendileridir. Partili cumhurbaşkanı olma imkânı, bunlardan biridir. Mesela gazeteciler soruyor: ‘Siz grup konuşması yapacak mısınız? Parlamentoya gelecek misiniz?'



Parlamentoya gelirsin, gelirsin de genel kurula girmezsin. Cumhurbaşkanı olarak biliyorsunuz, yılda bir kez parlamentonun açılışında konuşma yapıyoruz. Belli günlerde bayram vesaire, gelir izleriz. Bunun dışında böyle bir durum söz konusu değil. Ama parlamentoda bizim grup odamız var, grup odama gelebilirim. AK Parti'nin grup odası var. Ayrıca, yapılan salı günkü grup toplantılarında konuşma yapabilirim. Ama diyelim ki ben gelemedim, orada genel başkan vekili olarak Binali Bey grup konuşmasını yapabilir, buna da mani yok. Türkiye, bu reformun nasıl gerçekleştirildiğini görecek. Cumhurbaşkanı var, yanında genel başkan vekili, yahut Başbakan, grubu yönetiyor. Gruba konuşma yapıyor gayet uyumlu bir şekilde bunlar yürüyor. Yürümez diye bir şey yok. Cumhurbaşkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı olur mu? 2 aylık yapmıştık, 1 aya indirdik, 15 güne de indiririz. Buna itiraz edenler, anayasayı okumuyorlar.







kaynak:iha