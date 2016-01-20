

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Elinde silah olan da onu destekleyen de bu ihanetin bedelini ödeyecektir. Bu eylemlere karışanlardan her kim ki hemen pişman olur, gelir güvenlik kuvvetlerimize teslim olursa devletimizin de milletimizin de şefkatli kolları ona açıktır. Ama kimseye ilanihaye müsamaha gösterilemez. Buradan terör örgütü içindeki gençlere sesleniyorum; gelin, yol yakınken hatadan dönün. Biz sizleri sokak köşelerinde, dağ başlarında, dere yataklarında cansız şekilde, cezaevinin parmaklıkları arasında mahkum olarak değil, ailenize, ülkenize, milletimize hayırlı evlatlar olarak görmek istiyoruz" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 19. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Sizler temsil makamına geliyorsunuz ya, bu görüntü birilerini adete çıldırtıyor. Önceleri ima ile artık açıkça içlerindeki kini, nefreti, ortaya koyuyorlar. Hazmedemiyorlar. İstedikleri kadar debelensinler, çırpınsınlar. Koskoca ülkeyi, koskoca milleti, bir avuç kerameti kendinden menkul seçkinin, kendine aydın, akademisyen diyen lümpenin yönettiği eski Türkiye artık yok" dedi.







"YARIM PORSİYON AYDIN"



Erdoğan, "Cem Karaca bu lümpen aydınlar için ne diyor biliyor musunuz: 'Yarım porsiyon aydın' diyor. Rahmetli çok bonkör davranmış. Bugün aydın geçinenler değil yarım çeyrek porsiyon kıymetinde dahi değil. İstisnalar kaideyi, bozmaz. Cem Karaca yarım porsiyon aydınlık isimli şarkısında bu güruhu anlatıyor. Terör örgütünün sözcülüğünü yapan siyasetçi, terör örgütü gibi muamele görmeyi hak etmiş olmaz mı? Kimse hukuk önünde, bilhassa devletin ve milletin bekası söz konusu olduğunda asla layüsel, dokunulmaz değildir. Siyasetçi, millete hizmetkar olmaya gelirse değer kazanır" diye konuştu.