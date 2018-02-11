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Erdoğan Noktayı Koydu! Dev Projenin Yapılacağı Yer Kesinleşti

Erdoğan noktayı koydu! Dev projenin yapılacağı yer kesinleşti

ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU! DEV PROJENİN YAPILACAĞI YER KESİNLEŞTİ

Ankara'ya yapılması planlanan dev fuar alanının nereye yapılacağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Uluslararası fuar alanı Esenboğa Havalimanı'nın yakınındaki Akyurt'a yapılacak.

Tarih : 11 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Erdoğan Noktayı Koydu! Dev Projenin Yapılacağı Yer Kesinleşti(8/10)4

Temeli atılmasına rağmen yapımı yılan hikayesine dönen ve defalarca ihalesi iptal olan Akyurt'taki fuar alanı ile ilgili yaklaşık 2 aydır yer tartışmaları devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanması için bir yıl süre verdiği fuar alanının Akyurt'ta yapılması kesinleşti.

YENİ İHALE YAPILACAK

Esenboğa Metrosu'nun da yanından geçirilmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir ihale yapılması planlanıyor.

BAŞKAN TUNA SUNDU, ERDOĞAN ONAY VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna fuar alanı ile ilgili son durumu sundu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fuar alanının Akyurt'a yapılmasına onay verdiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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