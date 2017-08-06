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ERDOĞAN, NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTIĞI ÇİFTTEN 5 ÇOCUK SÖZÜ ALDI!


Erdoğan, nikah şahitliğini yaptığı çiftten 5 çocuk sözü aldı!
Tarih : 06 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Erdoğan, Nikah Şahitliğini Yaptığı Çiftten 5 Çocuk Sözü Aldı!(6/10)2

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın oğlu Emre Çakır ile Gözde Bakır, dünya evine girdi. Malatya Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

ERDOĞAN'A YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ

Toplu açılış töreni sonrası nikah sarayına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol boyunca sevgi gösterilerinde bulunuldu. Erdoğan, halkı selamlayarak çocuklara oyuncak ve satranç takımı verirken, nikah sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah merasiminde genç çiftin nikah şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı oldu.

GENÇ ÇİFTTEN 5 ÇOCUK SÖZÜ ALDI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın kıydığı nikahta genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakır çiftinden 5 çocuk sözü aldı.

Nikaha eski Bakanlardan Güldal Akşit, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri ve çok sayıda davetli katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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