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ERDOĞAN, MYNMAR'DAKİ KATLİAM İÇİN BM GENEL SEKRETERİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ


Erdoğan, Mynmar'daki Katliam İçin BM Genel Sekreteri ile Telefonda Görüştü
Tarih : 30 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Erdoğan, Mynmar'daki Katliam İçin Bm Genel Sekreteri İle Telefonda Görüştü(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mynmar'da yaşanan katliamla ilgili BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

ERDOĞAN: BM ACİL MÜDAHALE ETMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret ederek Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.

ALMANYA DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Alman Federal Hükümeti İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Barbel Kofler, Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonu'nun tavsiyelerine uyulması ve gerginliğin azaltılarak sivil halkın korunması çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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