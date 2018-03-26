AB zirvesi için Bulgaristan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Münbiç tutumu ile ilgili olarak "Bu Turmp'ın iradesi değil^dir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği zirvesi için Bulgaristan'ın Varna kentine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"OBAMA DÖNEMİNDEN BERİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Erdoğan, ABD'nin Münbiç yaklaşımı ile ilgili olarak şunları söyledi:

Menbiç'ten çıkmayız yaklaşımı Sayın Trump'ın kendi iradesi değildir.

(ABD'nin Münbiç açıklaması) Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden hareketle bakacaksak, sayın Obama'nın dediği, buralarda bunlar duramaz. Bunlar Fırat'ın doğusuna çekilecektir. Yeni yönetim benzer sözler verdiler.

"BİZİM GİRMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi. 'Güvenliğini beraber sağlayalım' dediği zaman bundan ne anlaşılır? Buralara bizim girmek gibi niyetimiz yok, buradan bu terör örgütlerini çıkaralım ve buranın güvenliğini ABD-Türkiye birlikte sağlayalım. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta bu.

Kaynak: haberinburada