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Erdoğan müjdeyi vermişti! Paralar bugün hesaba yatıyor

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ! PARALAR BUGÜN HESABA YATIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çiftçiler ile buluşmasında müjdesini verdiği mazot ve gübre desteği ödemeleri, bugün başlıyor.

Tarih : 23 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Paralar Bugün Hesaba Yatıyor(10/10)6

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mazot ve gübre destekleme ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı.

2,5 MİLYAR TL ÖDENECEK

Fakıbaba, "Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlıyoruz. Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar TL'lik ödeme gerçekleştireceğiz." dedi.,

SAAT 18:00'DE BAŞLAYACAK

Ödemelerin bugün saat 18.00'de başlayacağı ve gelen icmaller ile TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirileceği bilgisini veren Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Bu 2,5 milyar liralık destekle birlikte, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Böylelikle 2018 yılı destekleme bütçesi olan 14,5 milyar liranın yüzde 28'ini ödemiş olacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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