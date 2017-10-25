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ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: THY'NİN SEMERKANT UÇUŞLARI 16 MART'TA BAŞLAYACAK


Erdoğan Müjdeyi Verdi: THY'nin Semerkant Uçuşları 16 Mart'ta Başlayacak
Tarih : 25 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Erdoğan Müjdeyi Verdi: Thy'nin Semerkant Uçuşları 16 Mart'ta Başlayacak(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türk Hava Yolları, inşallah 16 Mart'tan itibaren İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak." dedi.

"SEMERKANT SEFERLERİ BAŞLAYACAK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Özbekistan Orta Asya'da her açıdan stratejik bir ülke. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılında 1,2 milyar dolar civarındaydı. Bu yılın ilk 8 ayında 900 milyon doları aştık. Türk Hava Yolları, inşallah 16 Mart'tan itibaren İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak. Böylece her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı kaynaşma fırsatını bulacaktır."GÜÇLÜ OLMANIN YOLU, BİRLİK OLMAKTIR"

Bugün 22 anlaşmayı imzaladık. Yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalamak suretiyle 26 anlaşma ile çok önemli bir çıkışı bu ziyaret ile gerçekleştiriyoruz. Özbekistan ile işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da olmasından mutluyum. Güçlü olmanın yolu birlik olmaktır. Özbekistan'ın her alanda güçlü olmasını arzu ediyoruz. Ziyaretin kaderdaşlığı daha da pekiştirmesini umuyorum."TİCARET HACMİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev konuştu.İşte Mirziyoyev konuşmasından öne çıkanlar:

Temaslarımızın devamında siyasi, ekonomik, turizm, kültürel ve diğer alanlarda ikili ilişkiler derin ve köklü olarak müzakere edilmiştir. Türk işadamları için bir senelik çok girişli vizeler 3 gün içinde verilecektir. Türkiyeli turistler için bu tür vizeler bir aylık süreyle verilecektir. Kardeş ve dost ülkeler arasında vize konuları olmaması gerekiyor. Aşama aşama bu noktaya da geleceğiz. Ticaret hacmini de daha artırmayı hedefliyoruz. Türkiye bizim için güvenilir ve iyi bir partner.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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