

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve 10 Haziran'daki törenle ebedi yolculuğa uğurlanacak olan dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenazesine katılmak için ABD'ye gidecek.







Çarşamba gecesi yola çıkacak olan Erdoğan'ın katılacağı cenazedeki imam da belli oldu.







ABD'de 74 yaşında hayatını kaybeden boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'nin cenazesi doğup büyüdüğü kent olan Louisville getirildi.







Cuma günü toprağa verilecek efsane boksörün cenaze namazını ise kendisi gibi sonradan İslam'ı seçen ABD'deki Müslüman toplumunun liderlerinden İmam Zaid Şakir kıldıracak.