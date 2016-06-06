O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN, MUHAMMED ALİ'NİN CENAZESİ İÇİN ABD'YE GİDİYOR


ERDOĞAN, MUHAMMED ALİ'NİN CENAZESİ İÇİN ABD'YE GİDİYOR
Tarih : 06 Haziran 2016, 22:46
Puan Ver : Erdoğan, Muhammed Ali'nin Cenazesi İçin Abd'ye Gidiyor(7/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve 10 Haziran'daki törenle ebedi yolculuğa uğurlanacak olan dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenazesine katılmak için ABD'ye gidecek.



Çarşamba gecesi yola çıkacak olan Erdoğan'ın katılacağı cenazedeki imam da belli oldu.



ABD'de 74 yaşında hayatını kaybeden boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'nin cenazesi doğup büyüdüğü kent olan Louisville getirildi.



Cuma günü toprağa verilecek efsane boksörün cenaze namazını ise kendisi gibi sonradan İslam'ı seçen ABD'deki Müslüman toplumunun liderlerinden İmam Zaid Şakir kıldıracak.








Etiketler: Erdoğan  Muhammed  Ali  Nin  Cenazesi  İçin  Abd  Ye  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER