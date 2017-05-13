

Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada 23 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ağır yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan facianın ardından bire mesaj yayınladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında; "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim. Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum." ifadelerine yer verdi







kaynak:milliyet