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ERDOĞAN MİNSK CAMİSİ'Nİ AÇMAK ÜZERE BELARUS'A GİTTİ


ERDOĞAN MİNSK CAMİSİ'Nİ AÇMAK ÜZERE BELARUS'A GİTTİ
Tarih : 11 Kasım 2016, 11:29
Puan Ver : Erdoğan Minsk Camisi'ni Açmak Üzere Belarus'a Gitti(9/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 08.20'de Belarus'un başkenti



Minsk'e hareket etti.



Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı



Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer uğurladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt



Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de



Belarus'a gitti.



 



kaynak:yanişafak








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