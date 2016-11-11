

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 08.20'de Belarus'un başkenti







Minsk'e hareket etti.







Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı







Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer uğurladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt







Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de







Belarus'a gitti.







kaynak:yanişafak