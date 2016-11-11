ERDOĞAN MİNSK CAMİSİ'Nİ AÇMAK ÜZERE BELARUS'A GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 08.20'de Belarus'un başkenti
Minsk'e hareket etti.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de
Belarus'a gitti.
kaynak:yanişafak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar