Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, geçen mayıs ayında şampiyon olan milli tekvandocu Nur Tatar ve milli tekvandocu Mehran Askari'nin Antalya'daki düğün törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan ve geçen mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari'nin Antalya'da düzenlenen düğününe katıldı.

HAVA YOLUYLA ANTALYA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılışı, toplu açılış töreni, AK Parti Isparta İl Başkanlığı ve Isparta Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra akşam saat 21.00'da havayoluyla Antalya'ya geldi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan ve geçen mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari'nin düğününe katıldı.

ERDOĞAN, EŞİYLE BİRLİKTE DÜĞÜNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

ERDOĞAN, DÜĞÜNÜN ARDINDAN OTELİNE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, düğünde yaklaşık olarak saat kaldıktan sonra Belek Turizm bölgesinde yer alan konaklayacakları otele hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 14.30'da EXPO 2016'da bulunan Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en büyük konferans salonunda Antalya AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılacak.

Kaynak: haberinburada