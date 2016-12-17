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ERDOĞAN: MİLLİ SEFERBERLİK RUHU İLE MÜCADELE EDECEĞİZ


ERDOĞAN: MİLLİ SEFERBERLİK RUHU İLE MÜCADELE EDECEĞİZ
Tarih : 17 Aralık 2016, 13:40
Puan Ver : Erdoğan: Milli Seferberlik Ruhu İle Mücadele Edeceğiz(6/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili, "Saldırılar Suriye'deki gelişmelerden bağımsız değil. Saldırıların gayesi Türkiye'ye çelme takmak. Milli seferberlik ruhu ile mücadele edeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de yaşanan bombalı saldırı ile ilgili yazılı açıklaması şöyle:



"Bugün Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerimizin bulunduğu halk otobüsünü hedef alan bir canlı bomba saldırısı yapılmıştır. 13 şehidimiz ve 55 yaralımız vardır. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşanan hadise neticesinde halen yüreklerimiz yanarken, Kayseri'de yapılan bu bombalı saldırı acımızı daha da artırmıştır. Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.



Maruz kaldığımız bu saldırıların, bölgemizde yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme değil, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Kayseri'deki saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Erdoğan  Milli  Seferberlik  Ruhu  İle  Mücadele  Edeceğiz    haber

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