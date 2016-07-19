

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbecilere idam talebine ilişkin, "Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik bir hukuk devletinde siz halkı görmemezlikten gelemezsiniz. Dolayısıyla halkın taleplerini bir kenara koyamazsınız. Halkın böyle bir talebi varsa bunun görüşüleceği yer neresidir? Parlamentodur. Bunların, bu alçakların bombaladığı parlamentodan inşallah görüşülmek suretiyle, inanıyorum ki parlamentodaki siyasi partiler, bu konuda en isabetli kararı alacaktır ve alınacak böyle bir kararda da onay merci olarak ben kararımı açıklıyorum. Ben bunu onaylarım." dedi.







Kısıklı'da darbe girişimini protesto edenlere hitap eden Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganlarına karşılık, endişe etmemelerini isteyerek, her zaman dedikleri gibi sadece Allah'ın huzurunda, rükuda eğileceklerini, başka hiç bir yerde eğilmeyeceklerini söyledi.