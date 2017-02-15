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ERDOĞAN MEYDANLARA İNİYOR! 3 GÜNDE 5 ZİYARET


ERDOĞAN MEYDANLARA İNİYOR! 3 GÜNDE 5 ZİYARET
Tarih : 15 Şubat 2017, 15:07
Puan Ver : Erdoğan Meydanlara İniyor! 3 Günde 5 Ziyaret(9/10)11


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, körfez ülkelerini ziyaretini tamamlar tamamlamaz referandum için sahaya iniyor. Hafta sonu 5 ile gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı'nın ilk durağı Kahramanmaraş olacak.



Anayasa değişiklik teklifini onaylamada Mersin ve Aksaray'a giden Erdoğan'ın, teklifi onayladıktan sonra ise ziyaretlerine hız vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç günde beş ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkeleri ziyaretini tamamlar tamamlamaz sahaya inecek. İlk durak cuma günü Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle İstiklal Madalyası sahibi olan Kahramanmaraş olacak. Kahramanmaraş'ı, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Adıyaman takip edecek.



 



kaynak:habertürk








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