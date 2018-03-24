Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun ve Ordu 6. Olağan İl kongrelerine katıldı. Erdoğan kongre öncesinde dışarıda toplanan kalabalığa seslendi.

"AFRİN'LE BERABER DİRİLİŞ HAREKETİ BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"KİMSE TÜRK ORDUSUNA 'SURİYE'DE İSTİLA HAREKETİ YAPIYOR' DİYEMEZ"

Kimse Türk ordusuna, Türkiye'ye, 'Suriye'de istila hareketi yapıyor' diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir.

Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız.

"BİZİM DIŞIMIZDA HERKES FARKLI NİYETLERLE ORADADIR"

Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle ve taktiklerle oradadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördüğü için Tel Rıfat'tan Münbiç'e, Telabyad'a, Resulayn'a kadar her yerde Türkiye'nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ MUTLAKA İNŞA EDECEĞİZ"

Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere herkes ile iyi ilişkiler istiyoruz ama birileri ısrarla gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırırsa kimseyi gözümüz görmez.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Gerekirse can vereceğiz, can alacağız, asla esir olmayacağız.

Kesinlikle hamaset yapmıyoruz, birileri hala bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi sanabilir, emin olun çok yanılıyorlar.

"MÜCADELEMİZİ HER ALANDA KESİNTİSİZ VERECEĞİZ"

Hepsi bizim kim olduğumuzu, ne yapabileceğimizi anlayacaklar. O güne kadar mücadelemizi her alanda kesintisiz vereceğiz.

Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesini açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşuyla ilgili karar, önceki gün Yükseköğretim Kurulumuzda alındı

Kaynak: haberinburada