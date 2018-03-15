ERDOĞAN, MERKEL'LE YASA DIŞI GÖÇÜ GÖRÜŞTÜ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider AB, ikili ilişkiler ve yasa dışı göçle mücadeleyi konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı.
ERDOĞAN, MERKEL'İ TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve şansölyelik görevini yeniden üstlenmesi vesileyesiyle Merkel'e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
YASADIŞI GÖÇLE MÜCADELE ELE ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in, Türkiye ile Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri telefon görüşmesinde, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret edildi.
26 MART'TA VARNA'DA TOPLANTI DÜZENLENECEK
Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart'ta Varna'da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi'nin önemi üzerinde duruldu.
CUMHURBAŞKANI AFRİN HAREKATIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarıyla mücadele çerçevesinde yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında da bulundu.
Kaynak: haberinburada
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