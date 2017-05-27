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erdoğan, merkel görüşmesini anlattı

ERDOĞAN, MERKEL GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Erdoğan, darbeci askerlerin ilticalarının kabul edilmesine sert çıktı, İncirlik konusunda 'Liste gönderin, uygunsa olur' dedi. Deniz Yücel'i isteyen Merkel'e 'Sizde çok Deniz var' diyerek cevap verdi.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 11:13
Puan Ver : Erdoğan, Merkel Görüşmesini Anlattı(7/10)4


 Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu görüşmenin ayrıntılarını dönüşte gazetecilere anlattı.



İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları



"BUNU NASIL YAPARSINIZ"



Almanya'da PKK'lıların anlayışla karşılanmasından, FETÖ elemanlarının güvence altına alınmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Ve, darbeci askerlerin iltica taleplerinin kabul edilmesine tepkimizi en sert şekilde gündeme getirdik ve 'Bunu nasıl yaparsınız?' diye sorduk. Maalesef bu hususların kendilerinin elinde olmadığını, Almanya'da hukukun ve anlayışın iltica taleplerine karşı biraz farklı olduğu tarzında şeyler söyledi.



Oysa bu büyük oranda İçişleri, Adalet bakanlıklarının, bilemedin hükümetin elinde olan bir iştir, süreçtir.



 



kaynak:haberler








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