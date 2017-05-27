

Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu görüşmenin ayrıntılarını dönüşte gazetecilere anlattı.







İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları







"BUNU NASIL YAPARSINIZ"







Almanya'da PKK'lıların anlayışla karşılanmasından, FETÖ elemanlarının güvence altına alınmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Ve, darbeci askerlerin iltica taleplerinin kabul edilmesine tepkimizi en sert şekilde gündeme getirdik ve 'Bunu nasıl yaparsınız?' diye sorduk. Maalesef bu hususların kendilerinin elinde olmadığını, Almanya'da hukukun ve anlayışın iltica taleplerine karşı biraz farklı olduğu tarzında şeyler söyledi.







Oysa bu büyük oranda İçişleri, Adalet bakanlıklarının, bilemedin hükümetin elinde olan bir iştir, süreçtir.







kaynak:haberler