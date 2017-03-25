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ERDOĞAN: MALUM ZAT KUZU KUZU GELDİ


ERDOĞAN: MALUM ZAT KUZU KUZU GELDİ
Tarih : 25 Mart 2017, 14:06
Puan Ver : Erdoğan: Malum Zat Kuzu Kuzu Geldi(10/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 70 milyon TL'ye malolan Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başladığı inşaatı kendisinden sonra hangi zihniyete devretmek durumunda kalmıştı, daha sonra Antalyalı tekrar sayın Türel'e döndü ve yola nasıl devam etti, aslında bu Türkiye genelindeki hizmet anlayışının ne olduğunu ortaya koyuyor.



Bunlar ortaya çıkıp konuşuyorlar ya, biz sizi eserlerinizle görüyoruz. Burda şimdi Ziya Paşa'yı nasıl hatırlamayayım, ne demiş 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri'. Eserle insanlara değer vermemiz gerekir. Biz sizi görüyoruz eserlerinizden tanıyoruz, dikili ağacınız yok ne konuşuyorsunuz" dedi.



 



kaynak:hürriyet








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