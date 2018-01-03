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erdoğan, macron ile yerli füze için eurosam işbirliğini görüşecek

ERDOĞAN, MACRON İLE YERLİ FÜZE İÇİN EUROSAM İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edecek. Erdoğan, Macron ile EUROSAM işbirliğini görüşecek.

Tarih : 03 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Erdoğan, Macron İle Yerli Füze İçin Eurosam İşbirliğini Görüşecek(6/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edecek. Erdoğan, Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre ziyarette Kudüs, Suriye, Irak, İran ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkilerin ele alınması öngörülüyor. İki ülke arasındaki köklü ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede, önemli projeler bulunuyor.



EUROSAM İŞBİRLİĞİNİN İMZALANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR



Erdoğan'ın ziyaretinde EUROSAM ile işbirliğinin imzalanması öngörülüyor. İmzalar atıldığında Türkiye'nin ileriye dönük olarak milli füze savunma sistemlerinin geliştirilebilmesi için İtalya-Fransa ortaklığındaki EUROSAM ile işbirliği yapılacak.



Türkiye'nin füze savunma sistemlerine olan acil ihtiyacı, Rusya'dan hazır S-400 alımıyla karşılanıyor. EUROSAM halen kullanımda olan Aster 30 füzelerinin daha gelişmiş baryantlarının üretilmesine yönelik çalışmalar yapacak.



2030 SONRASI İÇİN



Türkiye'nin milli füze sistemlerinin parçası olması beklenen "Aster- 30 Block 1 NT" adı verilen gelişmiş füze savunma sistemleri 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye'nin de söz konusu "geliştirme" çalışmasına katılması ve böylece 2030'lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor. Bu sistemler NATO'ya entegre olabilecek.



PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Aster-30 füzesi, uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Geliştirme süreci devam eden yeni varyantlar ise 1000 kilometre ve üzeri menzilli balistik füzeleri de önleyebilecek. Aster'in birlikte çalıştığı Arabel radarının 360 derece izleme ve angajman yeteneğine sahip olması da rakiplerine karşı üstünlük kazandırıyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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