ERDOĞAN, KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİNİ AÇIKLADI!
Erdoğan, 2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. Sosyal bilimler alanında İlber Ortaylı, müzik alanında Göksel Baktagir ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda 2017 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.
"SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ İLBER HOCA'YA"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz değerlendirme kurulunun teklifi ve şahsımın uygun görmesi ile belirlenen ödüllerimizi, bu yıl sosyal bilimler alanında, tarih bilimini milletimize sevdiren İlber Ortaylı hocamıza. Müzik alanında kanun icracısı, yorumcusu ve bestekar Göksel Baktagir.
SİNEMADA ÖDÜL YAVUZ TURGIL'A GİTTİ
Sinemada usta işi filmlerin yönetmeni Yavuz Turgul. Geleneksel sanatlarda hat sanatının ve mimari tasarımın eşsiz sentezi ile eserler üreten Ali Toy'a. Resim alanında kendisini özellikle İstanbul resimleri ile taktir ile takip ettiğimiz Selahattin Kara'ya veriyoruz. Vefa ödülümüzü ise Anadolu merkezleri tezleri ile daima rahmetle yad ettiğimiz yazar, akademisyen, fikir adamı merhum Nurettin Topçu'nun hatırasına adadık.
TÖREN YIL BİTMEDEN GERÇEKLEŞECEK
2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen kültür ve sanat insanlarını tebrik eden Erdoğan, ödül töreninin ise bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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