ERDOĞAN KULLANILMAYACAK DEDİ, İNTERNETTEKİ SİG SAUER İLANLARI PATLAMA YAŞADI! HERKES ELDEN ÇIKARIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sig Sauer silahlarının artık alınmayacağını ve kullanılmayacağını belirtmesinin ardından bu silahların internetteki satış oranı arttı.
Özellikle kamu görevlileri internetteki silah alım satım sitelerine verdiklerini ilanlarla Sig Sauer marka silahlarını elden çıkarmaya çalışıyor. Sitelere verilen ilanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığı 12 Ekim'den itibaren yoğunlaşması dikkati çekiyor.
"KAMU GÖREVLİSİNDEN TERTEMİZ"
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi gerilim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları için talep edilen 1.2 milyon dolar tutarındaki Sig Sauer marka silahların Türkiye'ye satışında problem çıkmış, Amerikan Kongresi'ne satış onayı için sunulan teklif geri çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 Ekim'de valilerle bir araya geldiği bir toplantıda bu duruma tepki göstererek bu silahların alımından vazgeçtiklerini, yerli silah kullanımına öncelik vereceklerini açıklamıştı.
SATAN SATANA
Silah alım satımının yapıldığı popüler internet sitelerindeki ilanları incelendi. Sitelerde 12 Ekim'den itibaren Sig Sauer marka silahların satışı yoğunlaşmış durumda... Bu satışları yapanların neredeyse tamamı ise kamu görevlisi. 'Kamu Görevlisinden Sıfır', 'Kamu Görevlisinden Tertemiz', 'Kamu Görevlisinden Kutusundan Hiç Çıkarılmamış' başlığıyla satışa çıkarılan ve neredeyse üç haftadır satılmayı bekleyen tabancaların fiyatı modeline göre 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Konuştuğumuz ve silahı satış sebebini sorduğumuz bazı satıcılar 'kamu görevlisi' olduklarını belirterek detay vermek istemiyor. Bazıları ise sadece 'ihtiyaçtan' diyerek geçiştiriyor. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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