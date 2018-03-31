Kosova'da MİT operasyonuyla 6 FETÖ'cünün yakalanmasının ardından istihbarat başkanıyla İçişleri Bakanını görevden alan Kosova Başbakanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun hesabını vereceksin!" sözleriyle tepki gösterdi.

"KİMİN TALİMATIYLA BÖYLE BİR ADIM ATTIN"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Kosova'nın Başbakanı istihbaratın başındaki kişiyle İçişleri Bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı kimin talimatıyla böyle bir adım attın?" Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın.

"BUNUN HESABINI VERECEKSİN"

Sen ki o Kosova'yı dünyada ikinci sırada saat bile yok Amerika bir, ikinci sırada biz tanıdık o Kosova'yı. Senin bundan haberin yok mu? Kosova'yı kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin. Bunun hesabını sen de vereceksin. Ve benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi başbakana da pirim vermez. Benim Kosovalı kardeşlerim sana bunun hesabını soracaktır.

Kaynak: haberinburada