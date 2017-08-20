Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında köşe yazarlarını uyararak "Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok. Eğer racon kesilecekse kendim keserim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

"81 ildeki teşkilatlarımızın tamamı elbette önemlidir ama İstanbul bir başka önemlidir. AB üyesi 28 ülkenin 20'sinden daha büyük konumda olan İstanbul, bölgemiz ve Dünya için de önemlidir.

Tüm arkadaşlarımızın çalışmalarını işte bu bilinçle yürüttüklerine inanıyorum. Kardeşlerim İstanbul'un büyüklüğünü anlamayan hiç kimse İstanbul'a ve AK Parti'ye hizmet edemez. Nisan ayında Yenikapı'da yaptığımız mitingimizde İstanbul'u şairlerin diliyle anlatmaya çalışmış ve şöyle demiştim, sade bir semtini sevmenin bile ömre değdiği İstanbul.

"İSTANBUL TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINA DÜŞTÜĞÜ AN BUNA YANARIZ"

Şu gerçeği asla unutmamalıyız. Çalışmamızla, fedakarlığımızla bu şehrin insanlarına kendimizi sevdirirsek bu şehir bizi sırtında taşır. İstanbul Türkiye ortalamasının altına düştüğü an buna yanarız. Buna üzülürüz. İstanbul Türkiye ortalamasının altına düşmemeli. Onun üstünde olmalı. Üstünde olduğu zaman çok değişir. Öyleyse bir yerde yanlışımız var.

"BİZE NE OLUYOR Kİ AFRA TAFRA YAPIYORUZ?"

Kardeşlerim Allah aşkına soruyoruz size, bize kibir yakışır mı, bize gurur yakışır mı? Gurur Allah'a yakışır. Bize değil. O, onundur. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz? İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir, oraya güç katandır bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu başardığımız anda bu milletin bize nasıl güç katacağını çok daha farklı göreceğiz.

Çünkü bir tevazuda toprak gibi olmaya mecburuz. Şunu unutmayalım 2019 seçimlerine kadar yapacağımız çalışmalarda İstanbul'daki oy oranımızın Türkiye ortalamasının üstüne çıkması şart. Olmazsa olmaz.

Bilhassa son birkaç seçimde İstanbul'daki oranın, ortalamanın altında kalmasının bize verdiği mesajı çok doğru okumalıyız. Kardeşlerim şu an bizim 12 milyon üyemiz var. Bunu ikiye çarp 24 milyon. Niye ikiyle çarp? Çünkü bizim bunu ikiyle çarparak oya tahvil etmemiz lazım. Hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Mesele bu.

"RACON KESİLECEKSE KENDİM KESERİM"

Kardeşlerim, zaman zaman kamuoyunda, medyada parti içinde asla tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları ve bazı yazarların zaman zaman adeta şahsımın adına racon kestiği görülüyor. Benim partimle, milletimle paylaşacağım bir düşüncem varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu da bizzat kendim keserim."

Kaynak: haberinburada