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Erdoğan Körfez Turuna Çıkıyor! Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e Gidecek

ERDOĞAN KÖRFEZ TURUNA ÇIKIYOR! SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE KUVEYT'E GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizi için Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Erdoğan Körfez Turuna Çıkıyor! Suudi Arabistan, Katar Ve Kuveyt'e Gidecek(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez krizinin ardından bölgeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek. İlk olarak 23 Temmuz'da krizin taraflarından Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek olan Erdoğan ardından krizde Türkiye gibi arabuluculuk rolü üstlenen Kuveyt'e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak da 24 Temmuz'da Katar'ı ziyaret edecek.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNİ KESMİŞTİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri "terör örgütlerini finanse ettiği gerekçesiyle" Katar ile diplomatik ilişkilerini keserek bu ülkeye bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı.

KATAR'DA DESTEK OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU

Bölgede yalnız bırakılmak istenen Katar'a destek olan tek ülke ise Türkiye oldu.

Üst üste açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın yalnız bırakılmayacağını, Körfez ülkelerin bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etti.

ERDOĞAN, KÖRFEZ TURUNA ÇIKIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Erdoğan, Körfez turuna çıkma kararı aldı. Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.

Cumhurbaşkanı, temaslarda krizin çözümünü ele alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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