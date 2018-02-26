Galatasaray'da Eren Derdiyok 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Uygur Kardeşlerle Tanımıştık! Cezayirlilerin Kahramanlık Öyküsü: Abdülkadir
Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
Kafe Sahipleri Belediyenin 'tente' Kararını Protesto Etti
31 Yaşındaki Boksör, Kazandığı Maçtan Sonra Hayatını Kaybetti
Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
Ferrari 488 Pista Gün Yüzüne Ne Zaman Çıkıyor ?
Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
Trabzonspor'un Borcu 11 Yılda 20 Kat Arttı
Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
Gıda Fiyatlarını Düşürmek İçin 30 Aşamalı Plan Geliyor
Kadıköy'de 4 Minibüsçü, Motosikletli Çifti Yerde Tekmeleyerek Feci Şeklide Dövdü
Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş

Erdoğan Konvoyu Durdurttu, Pasta Jestine Hediye ile Karşılık Verdi

ERDOĞAN KONVOYU DURDURTTU, PASTA JESTİNE HEDİYE İLE KARŞILIK VERDİ

Cumhurbaşkanı, Beylerbeyi Sarayı'na geçerken konvoyunu birden bire durdurttu. Küçük bir komşusu Erdoğan'ın doğum gününü pasta sürprizi ile kutlarken Cumhurbaşkanı küçük kıza hediye verdi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Erdoğan Konvoyu Durdurttu, Pasta Jestine Hediye İle Karşılık Verdi(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere Kısıklı'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Konvoyu  Durdurttu  Pasta  Jestine  Hediye  İle  Karşılık  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER