ERDOĞAN KONUŞTU, HALEF - SELEF BAŞBAKANLAR YAN YANA DİNLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Halef selef Başbakanlar Davutoğlu ve Yıldırım konuşmayı yan yana dinledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Konya İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
DAVUTOĞLU DA TOPLANTIYA KATILDI
Toplantıda eski Başbakan ve AK Parti Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu en dikkat çeken isim oldu.HALEF SELEF BAŞBAKANLAR YAN YANA ERDOĞAN'I DİNLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Davutoğlu toplantı süresince yan yana oturdu. Kürsüye önce Başbakan Yıldırım çıktı. Bu sırada Erdoğan ve Davutoğlu, Yıldırım'ı birlikte dinledi.
Daha sonra Erdoğan kürsüye çıktı. Erdoğan'ın konuşması sırasında halef selef Başbakanlar, Erdoğan'ı dinledi. Bu sırada Davutoğlu ve Yıldırım'ın tek kelime dahi etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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