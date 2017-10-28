Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan Ey Oğul klibi, binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni rekoru kırdı.

Mehmet ve Furkan Kaya kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan o klip, binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Klip, kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Kaynak: haberinburada