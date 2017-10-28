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Erdoğan klibi, paylaşım rekoru kırıyor

ERDOĞAN KLİBİ, PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan Ey Oğul klibi, binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni rekoru kırdı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Erdoğan Klibi, Paylaşım Rekoru Kırıyor(6/10)2

Mehmet ve Furkan Kaya kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan o klip, binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Klip, kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Klibi  Paylaşım  Rekoru  Kırıyor    haber

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