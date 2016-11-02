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ERDOĞAN: KİNİM ARTIYOR


ERDOĞAN: KİNİM ARTIYOR
Tarih : 02 Kasım 2016, 15:05
Puan Ver : Erdoğan: Kinim Artıyor(7/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 'Kalkınmada Kadınların Rolü' toplantısında konuşuyor.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar



"Kadınların ülkelerimizin kalkınma hedeflerine  katkı vermelerini istiyorsak önce onların haklardan ve fırsatlardan etkin biçimde  faydalanmalarını temin etmeliyiz. Kadınların istihdam ve karar alma  mekanizmalarına tam katılımları sağlanmadan ülkelerine, kendilerinden umulan  katkıyı vermelerini beklemek gerçekçi değildir. Anne ve çocuk sağlığı, kızların  eğitim-öğretimi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konularının şahsım, eşim ve  ülkem için özel öneme sahip meseleler olduğunu bilmenizi istiyorum."



Ben diyordum ki; bunların tabanı ibadet,  ortası ticaret, tavanı da ihanet diyordum. Şimdi tabanı ibadet demekten de biraz  çekinmeye başladım.  Çünkü bazı gerçekler olduğu halde hala aynı istikamette  gidenler var. Temenni ederim ki Rabbim onlara da hidayet verir."



"HER AN VURABİLİRLER"



"İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak, bu terör örgütlerinin tamamıyla da kararlı bir şekilde mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak batı ülkelerine her fırsatta tekrarladığımız bir ikaz var; diyoruz ki 'terör örgütleri arasında ayrım yapılmasın.' 'Benim teröristim iyidir, senin teröristin kötüdür' gibi bir anlayış, tüm insanlığı felakete sürükler. Çünkü terör örgütleri kandan ve vahşetten beslendikleri için karakterleri gereği her an kendilerine destek veren ülkeleri de vurabilirler."



"İslam aleminin şu anda içinde bulunduğu en büyük sıkıntı; Rabbimizin emri istikametinde değil de ne yazık ki tersi demek istemiyorum o da bize yakışmaz, ona uzak bir tavır içerisinde yaşamamızdan kaynaklanıyor. 'İnananlar kardeştir' diyoruz ama ne yazık ki kardeşliğimizin gereğini yerine getirmiyoruz. 'Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın' hükmü ilahisi mevcut ama hepimiz toptan sımsıkı Allah'ın ipine değil, başka yerlere sarılanlar var. Bu şekilde bir dağınıklık içinde olan bir İslam dünyası var, 1 milyar 700 milyon nüfus. Filistin meselesi başta olmak üzere uzun zamandır gündemimizde olan sorunları henüz çözememişken yeni ve daha büyük sınamalar çıkıyor.



Bugün Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Libya'da, niçin ortaya çıkan problemleri kendimiz çözemiyoruz? Coğrafyamızda 1 asırdır oynanan oyuna ne zaman 'dur' diyeceğiz?



Bölgemizde ve dünyanın her köşesinde dökülen kanlara, yitirilen canlara, uygulanan zulümlere, yaşanan mağduriyetlere baktığımızda sıkıntıyı hep Müslümanların çektiğini görüyoruz. Daha acısı, dökülen Müslüman kanlarının büyük bölümünün faillerinin de yine Müslümanlar olmasıdır. Müslümanların yaşadıkları coğrafyaların imkanları ve zenginlikleri başkaları tarafından kullanılıyor ama yitirilen canlar hep bizden oluyor. Bu çarpıklığın daha fazla devam etmesine izin vermemeliyiz.








Etiketler: Erdoğan  Kinim  Artıyor    haber

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