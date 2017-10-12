Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler toplantısında muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenirken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, Amerikan Başkanı Bill Clinton'la Amerika'da çekilen fotoğrafını hatırlattı ve ekledi: El pençe divan duran bir Türkiye yok.

"MİLLET CEVABI SANDIKTA VERİR"

Erdoğan "Zor günler eleme elenme ayrışma günleridir. Bu günler vatanperverlerle uşakları ayırma zamanlarıdır. Bu süreçte milletimiz kendisi gerçekten sevenleri görme fırsatı buluyor. Ülkesinin yanında olmak varken birilerinin emir eri gibi hazırola geçenlere milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir." dedi.

"ÖĞRENCİ GİDEMESİN, BURADA MESELE VATANDIR"

Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nun 'Vize krizi bize 50 milyar TL'ye mal oldu' sözlerine cevap verdi. Erdoğan "Şimdi hesap yapıyorlar kaybımız 50 milyar diye. Neye göre yapıyorlar bu hesabı? Birisi de çıkmış "öğrenciler gidemiyor" filan. Aynı şey onun için de geçerli. Gidemeyebilir… Mesele burada vatandır. Gerisi teferruattır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği fotoğraf

"EL PENÇE DİVAN DURAN BİR TÜRKİYE YOK"

Kılıçdaroğlu'na yüklenirken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, Amerikan Başkanı Bill Clinton'la Amerika'da çekilen fotoğrafını hatırlatan Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığında, zaten bunlar Amerika'daki liderlerin affedersin lider poposunu tırabzana dayıyor o da karşısında el pençe divan duruyor. Tabi bu dönenler geride kaldı. Böyle bir Türkiye yok artık. El pençe divan duran bir Türkiye yok. Herkes bunu bilecek buna göre konuşacak. Dik duruş bizim için önemli." dedi.

Kaynak: haberinburada