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Erdoğan, Kendisini Balkondan Çaya Davet Eden Aileye Misafir Oldu

ERDOĞAN, KENDİSİNİ BALKONDAN ÇAYA DAVET EDEN AİLEYE MİSAFİR OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de katıldığı 2023 gençlik şurasının çıkışında kendisini balkondan çaya davet eden aileye misafir oldu.

Tarih : 22 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Erdoğan, Kendisini Balkondan Çaya Davet Eden Aileye Misafir Oldu(7/10)3

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de balkondan kendisini çay içmeye davet eden ailye misafir oldu.

GENÇLİK ŞURASI ÇIKIŞI SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 gençlik şurasının ardından buranın karşısındaki bir apartmana sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.BALKONDAN ÇAYA DAVET ETTİLER

Kongre merkezinin karşısındaki binada oturan Yücel ve Gönül Taşdemir çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı balkondan çay içmeye davet etti. Daveti geri çevirmeyen Erdoğan, Taşdemir çiftinin evine misafir oldu. Burada çay içen Erdoğan daha sonra binadaki başka bir daireye de misafir oldu. Erdoğan, sürpriz ziyaretlerinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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