ERDOĞAN, KENDİSİNİ BALKONDAN ÇAYA DAVET EDEN AİLEYE MİSAFİR OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de katıldığı 2023 gençlik şurasının çıkışında kendisini balkondan çaya davet eden aileye misafir oldu.
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de balkondan kendisini çay içmeye davet eden ailye misafir oldu.
GENÇLİK ŞURASI ÇIKIŞI SÜRPRİZ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 gençlik şurasının ardından buranın karşısındaki bir apartmana sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.BALKONDAN ÇAYA DAVET ETTİLER
Kongre merkezinin karşısındaki binada oturan Yücel ve Gönül Taşdemir çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı balkondan çay içmeye davet etti. Daveti geri çevirmeyen Erdoğan, Taşdemir çiftinin evine misafir oldu. Burada çay içen Erdoğan daha sonra binadaki başka bir daireye de misafir oldu. Erdoğan, sürpriz ziyaretlerinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar