

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Osmangazi açılış töreninde yaptığı şovla nefes kesti. Törenden önce köprünün üzerinde saatte 400 km hıza çıkan Sofuoğlu izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.







İKİNCİ DENEMESİNDE 385'TE KALDI







Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir kez daha hız denemesi yapan şampiyon, hava koşulları nedeniyle ikinci denemesinde 385 km hız yaptı. Hız denemesinden sonra Sofuoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan diyalog ise izleyenleri güldürdü.







"KENAN OĞLUM BİZİ ÇILDIRTMA YA"







Sofuoğlu'nun hızı karşısında hayrete düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu'na "Kenan oğlum bizi çıldırtma ya. Denize doğru gidiyorsun, yüzmeyi de bilmiyorsundur Allahualem. Çakıldığın zaman zaten betona çakılacaksın" diye konuştu.