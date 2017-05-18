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ERDOĞAN KARARLI TRUMP MAHCUP


ERDOĞAN KARARLI TRUMP MAHCUP
Tarih : 18 Mayıs 2017, 09:23
Puan Ver : Erdoğan Kararlı Trump Mahcup(10/10)10




Doğan, “Trump'ın, Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın girişinde karşılaması ve el sallayarak uğurlaması Cumhurbaşkanına olan saygısının göstergesidir. Trump birçok dünya liderini bu şekilde karşılamamıştır. Erdoğan'ın arabadan indikten görüşme sonuna kadar dik duruşu ve gözlerini Trump'dan kaçırmaması, söylediği konuların ciddi olduğunu ve düşüncelerinin arkasında olduğunu gösterdi” dedi. Trump'ın daha önceden Erdoğan'a karşı verdiği sözleri yerine getirmemesinden dolayı konuşmalarda mahcup tavırlar sergilediğini kaydeden Doğan, “Trump sürekli göz temasından kaçındı. Ellerini bacak kısmında birleştirerek mahcubiyetini beden dili ile gösterdi” diye belirtti.



CİDDİYETLE DİNLEDİ



Güven duygusunun ön planda olduğunun beden diline yansıdığını kaydeden Doğan, “Trump'un eğlenceli yanı yerini ciddiyete bıraktı. Erdoğan bu ciddiyeti Trump'a da empoze etti” dedi. Doğan, “Erdoğan masada oturup anlaşmaları imzalarken Trump ayakta bekledi. Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'dan ayrılırken Trump el sallayarak uğurladı. Bu Trump'ın, Erdoğan'a olan saygısını göstermektedir. Bu bir prestij meselesidir” şeklinde konuştu.



 



kaynak:yenişafak










Etiketler: Erdoğan  Kararlı  Trump  Mahcup    haber

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