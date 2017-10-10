Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Sırbistan İş Formunda konuştu.

"Kanal İstanbul" projesine değinen Erdoğan, projenin temellerinin 2017 yılının sonunda veya 2018 yılı başında atılacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

15 Temmuz'da özgürlüğümüze yönelik tarihin bu en kanlı saldırısını milletimizin fedakar duruşu ile yenmeyi başardık. 15 yıllık dönemde ihracatımız tam 5 kat arttı. Bu sürede aldığımız yol tam bir başarı hikayesidir.

Türkiye Balkanların bütünleşme ile barışla anılmasını istiyor. Biz Balkanlarda ayrılık parçalanma, bölünme istemiyoruz.

KANAL İSTANBUL MÜJDESİ

İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere, ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız.

Kaynak: haberinburada