ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİNİN TEMELİ BU YIL VEYA 2018 YILI BAŞINDA ATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul" projesinin temellerinin 2017 yılının sonunda veya 2018 yılı başında atılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Sırbistan İş Formunda konuştu.
"Kanal İstanbul" projesine değinen Erdoğan, projenin temellerinin 2017 yılının sonunda veya 2018 yılı başında atılacağını söyledi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
15 Temmuz'da özgürlüğümüze yönelik tarihin bu en kanlı saldırısını milletimizin fedakar duruşu ile yenmeyi başardık. 15 yıllık dönemde ihracatımız tam 5 kat arttı. Bu sürede aldığımız yol tam bir başarı hikayesidir.
Türkiye Balkanların bütünleşme ile barışla anılmasını istiyor. Biz Balkanlarda ayrılık parçalanma, bölünme istemiyoruz.
KANAL İSTANBUL MÜJDESİ
İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere, ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Deaş'ın Kaçırdığı Askerin Ailesine 25 Ay Sonra Kara Haber Ulaştı: Şehit Oldu
- Fetö'cüye Ödül Veren Akpm'ye Türkiye'den Sert Tepki: Bu İhanettir
- İlker Başbuğ'dan Abd'ye Vize Protestosu! Resepsiyona Gitmeyecek
- Çanakkale Boğazı'nda İlk Kez Opistobranchia Türü Deniz Tavşanı Görüldü
- Erdoğan'dan Rusya'ya Kırım Mesajı: İşgal Yasadışı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Imf'nin Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Artırmasıyla Dolar Ve Euro Düştü
- Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz Ve Faiz İndi, Borsa Çıktı
- Imf, Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Yükseltti
- Türkiye Ve İran Ticarette Yerli Para Birimini Kullanacak
- 50 Yıllık Genetiği Bozulmamış Sebze Tohumlarından Ürün Elde Edildi
SPOR HABERLERİ
- Tff, Abdullah Avcı Haberlerine Açıklık Getirdi
- Tff Başkanvekili Ali Dürüst, Yıldırım Demirören'in İstifa Etmeyi Düşünmediğini Söyledi
- Taraftar Bıçakla İspanyol Futbolcu Isco'ya Saldırdı
- Savcılık, Gomis'e Irkçı İfadeler Kullanan Hakan Hepcan İçin 3 Yıl Hapis İstedi
- Erman Toroğlu, Arda'ya Patladı: Hesap Soracakmış, O Parmağını Kırarım
DÜNYA HABERLERİ
- Başbakan, Hafta Sonu Bağdat'a Gidiyor! Iraklı Mevkidaşıyla Kuzey Irak'ı Konuşacak
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar