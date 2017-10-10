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Erdoğan: Kanal İstanbul Projesinin Temeli Bu Yıl veya 2018 Yılı Başında Atılacak

ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİNİN TEMELİ BU YIL VEYA 2018 YILI BAŞINDA ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul" projesinin temellerinin 2017 yılının sonunda veya 2018 yılı başında atılacağını söyledi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Erdoğan: Kanal İstanbul Projesinin Temeli Bu Yıl Veya 2018 Yılı Başında Atılacak(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Sırbistan İş Formunda konuştu.

"Kanal İstanbul" projesine değinen Erdoğan, projenin temellerinin 2017 yılının sonunda veya 2018 yılı başında atılacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

15 Temmuz'da özgürlüğümüze yönelik tarihin bu en kanlı saldırısını milletimizin fedakar duruşu ile yenmeyi başardık. 15 yıllık dönemde ihracatımız tam 5 kat arttı. Bu sürede aldığımız yol tam bir başarı hikayesidir.

Türkiye Balkanların bütünleşme ile barışla anılmasını istiyor. Biz Balkanlarda ayrılık parçalanma, bölünme istemiyoruz.

KANAL İSTANBUL MÜJDESİ

İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere, ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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