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Erdoğan, İstifa Gündemiyle İlgili Konuştu: Makama Gelirken İyi, Boşalt Demek Neden Yargılanıyor

ERDOĞAN, İSTİFA GÜNDEMİYLE İLGİLİ KONUŞTU: MAKAMA GELİRKEN İYİ, BOŞALT DEMEK NEDEN YARGILANIYOR

İran ziyareti dönüşü soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki istifa gündemine ilişkin, "Makama gelirken iyi, boşalt demek neden yargılanıyor." diye konuştu.

Tarih : 05 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Erdoğan, İstifa Gündemiyle İlgili Konuştu: Makama Gelirken İyi, Boşalt Demek Neden Yargılanıyor(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'deki istifa iddilarıyla ilgili konuşan Erdoğan," Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?" diyerek tepki gösterdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"BELEDİYELERLE İLGİLİ İHRAÇ YA DA GÖREVDEN ALMA YOLUNA GİTMEK İSTEMEYİZ"

AK Parti'deki istifa iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Partideki görevleri, partinin üst yönetimi, gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz" dedi. Erdoğan, "'Benim şanım var şerefim var' dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir" diye konuştu.

"BELEDİYELER İÇİN DURUM FARKLI, BİZ BU YOLLARI DENEMEK İSTEMİYORUZ"

- Biraz da iç siyasete dönelim. Yerel yönetimler ve teşkilatlar konusunda geçtiğimiz günlerde, "İstifalar yok ama olmayacak anlamına gelmez" dediniz. Belli bir rutinle mi ilerleyecek istifalar?

Biz, rutin, alışılmış, sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizim siyasi partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar. Tabii bunları farklı yere çekme gayretine girenler de oluyor.

Partideki görevleri, partinin üst yönetimi, gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Eğer hakikaten illerde ilçelerde bu tür sıkıntılar varsa, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız çağırır görüşür kendileriyle; iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Ama olay belediye olduğu zaman farklı. Ama orada da görüşmek suretiyle gelinen nokta budur denilebilir; ilgili başkana, istifa suretiyle o makamı boşaltmanın kendisini de bizi de sıkıntıya düşürmeyeceği anlatılabilir.

"MAKAMA GETİRİLİRKEN İYİ GÜZEL, "METAL YORGUNLUĞU" DEDİĞİMDE NİYE YADIRGANIYOR?"

Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?

Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, birçok arkadaşımız daha önce birçok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; 'Benim şanım var şerefim var' dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

- Peki bu kategoride olan belediyeler belirlendi mi efendim? Sayı olarak, yer olarak belirlendi mi?

Hayır, öyle bir şey olmaz. Biz, olduğu zaman, bazı şeyler önümüze geldiği zaman, ona göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. Kaldı ki 2019'un martında yerel seçimler yapılacak. Dolayısıyla biz hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle değil diğer siyasi partilerle ilgili de içişleri bakanlığımıza şikayetler geliyor. Basın olarak size de geliyordur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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