

Kamuoyunda ‘cinsel istismar düzenlemesi' olarak bilinen ve tecavüzcülere af getireceği iddia edilen tasarı komisyona geri çekildi. Başbakan Binali Yıldırım tasarının komisyona geri çekilme kararını Atatürk Havalimanı'nda açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyunda tecavüz affı olarak bilinen önergeye ilişkin, “Hükümetin, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum” demişti.



Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan “Bilişim Zirvesi 2016” etkinliğine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Başbakan Yıldırım İstanbul'a iner inmez ayağının tozuyla Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, cinsel istismar yasası ile ilgili olarak “Erken yaşta evlilik, erken yaşta çiftlerin kendi rızasıyla veya ailenin rızasıyla evlenmeleri, rıza olsa bile, kanuni yasa suç. AK Parti iktidarında önce böyle bir suç yoktu. Ak Parti hem gençleri korumak, hem aileyi korumak adına reşit yaştan önceki evlilikler rızayla bile olsa bunu ceza kanununda suç olarak tanımladı. Ancak bu değişikliği bilemeyen gençler 17-18 yaşından önce evlilik yapıyor. O evlilikten çocukları olunca, bu çocukları nüfusa kaydetmede veya doğumda bunun suç olduğunu olacak öğrenebiliyor. Böylece erkek cezaevine gidiyor, kadın çocuklarla ortada kalıyor. Yani gençlerin yaptığı bu evliliğin bedelini çocuklar ödüyor. Özellikle bu toplumda bilindiğinden daha derin kanayan bir yaradır. Seçim meydanlarında bizler Ak Parti olarak gerek ana muhalefet partisi CHP, MHP ve diğerleri, hep bu sorunla karşı karşıya geldi. Biz bir söz verdik. Toplumun bütün sorunlarını çöze çöze bugünlere gelen AK Parti'nin bir prensibi var. Sorunları torunlara havale etmek değil, çözüm üretmek. Bu bağlamda bu işi halledelim” dedi.



“MECLİSTEKİ BU TASARIYI KOMİSYONA ALIYORUZ”



Yıldırım, “Meclise bir kanun teklifi verelim dedik. Birden bira kıyamet koptu. Neymiş, ‘tecavüzcüye af geliyor'. Böyle bir şey yok. Bizim amacımız bu mağduriyeti gidermek. Muhalefet partilerine bu konuda uzlaşma çağrısı yaptık. Hatta ‘teklifiniz varsa buyurun teklifinizde getirin bu meseleyi halledelim, böylece kanayan bir yara ortadan kalksın'. Ne yazık ki bu çağrımız gerektiği gibi kabul görmediği gibi, aynı zamanda da bunu bir siyasi rant olarak kullanma yolunu tercih ettiler ve çok önemli bir problemi yine ıskaladılar. Ayrıca bu yönde toplumda da bir kafa karışıklığı oluşturmayı başardılar. Gerek toplumda bu konuda mutabakatın sağlanması, gerek Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mutabakat çağrısı gerekse de muhalefet partilerine kendi önerileri geliştirmeleri için zaman tanınması bakımından meclisteki bu tasarıyı komisyona alıyoruz. Ve komisyonda etraflıca, bütün tarafların görüşleri de dikkate alınarak değerlendirilip bu sorun mutlaka çözüme ulaştırılacaktır” diye konuştu.







kaynak:sözcü