

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:







Türkiye Somali halkının güven ve barış içinde bir hayat sürdürmesi için desteğini sürdürecektir. Devletin yeniden yapılandırılması zahmetli bir durumdur. Federal yapının oluşturulması, seçimmin yapılması gibi her ülkenin tarihinde olduğu gibi gerilimlerin ve uzun tartışmaların sonunda oluşuyor.







SOMALİ, BİZİM AFRİKA'YA BAKIŞIMIZIN SEMBOLÜ







Desteklerimizle hizmete açılan yollara, hastanelere, havaalanlarını görürsünüz. 1000'in üzerinde Somalili öğrenciye burs veriyoruz. Somali'nin yeniden inşaasına omuz veriyoruz. Somali, bizim Afrikalı kardeşlerimize bakış açımızın adeta sembolü olmuştur. Bölge ülkeleri ile işbirliği halinde Somali barışı yakalayana kadar bu mücadelemiz devam edecek.







Somali'nin dış desteğe bağlı kalmaması için kalkınma politikası şarttır. Çevremizdeki ülkelere baktığımızda Somali'deki çaba çok daha iyi anglaşılacak. Soruların da küreselleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Ne kadar uzakta yaşanırsa yaşansın dramlara uzak kalması mümlün değildir. Sınırlar erosyona uğramış ve anlamını yitirmiştir. Suriye ve Irak'ta yaşanan hadise gibi terörün yüzlerce ülkeyi etkilediğini görüyoruz.







SURİYE'DE 400 BİN İNSAN ÖLDÜ







Derme çatma botlarla umut yolculuğuna çıkan gençler, sahile vuran bebekler, yetim ve öksüz kalan çocuklar unutulmaması gereken dramlardır. Şu ana kadar 400 bini aşkın insanın öldürüldüğü Suriye'ye duyarsız kalmamız mümkün değildir. Varil ve misket bombalarıyla hemen yanı başımızda yaşanıyor. Suriye'deki iç savaş 5. yılına girdi. 12 milyon insan yerini yurdunu terk etti.







TÜRKİYE İNSANLIĞIN ONURUNU KURTARDI







Türkiye olarak, komşumuzda yaşanan bu duruma sessiz kalamazdı. Bugün Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir.







Türkiye, Suriye meselesindeki duruşuyla insanlığın onurunu kurtarmıştır.







Suriye'nin kadim şehirleri bombalanıyor yok ediliyor. Son 10 günde çoğu sivil 600'ün üzerinde masum insan hayatını kaybetmiştir. Bu saldırılar güney sınırımızda yeni bri güç dalgası oluşturdu. Suriye şu an terör ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Suriye kaynaklı terör saldırılarından en çok etkilenen ülkeyiz. 911 km sınırımız var Suriye'yle. Irak'la 350 km.







30 YILDIR BÖLÜCÜ TERÖRE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ







Teröre karşı artık tüm devletlerin ortak ve ilkeli bir duruş sergilemesi gerekiyor. Amalı fakatlı açıklamalar yapmak teröre destek olmaktır. Bu tarz duruşla terörle başarılı mücadele olmayacağı anlaşılmalı. 30 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiç bir fark yok. El Şebab ve DAİŞ'le PKK ve YPG arasında bir fark yoktur.







Somali diğer konularla birlikte terörle mücadele konusunda da desteğe ihtiyacı olan bir ülkedir. Somali'nin istikrarı tüm bölge ve kıta için hayati önem taşımaktadır. Gelin insanlık trajedisinin tarihin tozlu raflarında kalmasını sağlayalım.Bir Somali atasözünün dediği gibi sadece senin avucunun içindeki su susuzluğunu giderebilir.







Somalili liderlerin siyasetçilerin, kanaat önderlerinin ülkenin menfaatlerini ön planta tutarak hareket edeceklerine inanıyorum. Somali hükümetini ve bugün aramızda olan bölgesel yönetimlerin liderlerini seçim sistmeinin belirlenmesi amacıyla tutundukları tavrı alkışlıyorum.







Somali'nin bugün geldiği yer 5 yıl önce hayal bile edilemiyordu. Bu zorlu süreçte Somalili kardeşlerimizi yanlız bırakmayacağımızı vurgulamak istiyorum.