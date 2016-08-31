

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması"nın da yer aldığı üç kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın 6742 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye'de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma, 6743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması ile 6744 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmayı içeren kanunları onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği bildirildi.