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ERDOĞAN, İSRAİL İLE NORMALLEŞME ANLAŞMASINI ONAYLADI


ERDOĞAN, İSRAİL İLE NORMALLEŞME ANLAŞMASINI ONAYLADI
Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:44
Puan Ver : Erdoğan, İsrail İle Normalleşme Anlaşmasını Onayladı(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında "Türkiye  Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması"nın da  yer aldığı üç kanunu onayladı.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın 6742  sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye'de  Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma, 6743  sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul  Anlaşması ile 6744 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmayı  içeren kanunları onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği  bildirildi.








Etiketler: Erdoğan  İsrail  İle  Normalleşme  Anlaşmasını  Onayladı    haber

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