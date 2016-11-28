Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!

ERDOĞAN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NA EZAN YASAĞINI SORDU


ERDOĞAN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NA EZAN YASAĞINI SORDU
Tarih : 28 Kasım 2016, 10:01
Puan Ver : Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'na Ezan Yasağını Sordu(5/10)2


İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme araçları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ezan yasağı yasa tasarısının da gündeme geldiği bildirildi.



İsrail basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Rivlin'e, Müslüman cemaati ilgilendiren girişimi (ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısı) sordu. Rivlin, 'tüm ifade ve din özgürlüğü konuları gibi bunların da hassasiyetle dikkate alınacağını' belirterek, 'ister Müslüman olsun, ister Hıristiyan veya Yahudi, İsrail'in herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamaya devam edeceğini' vurguladı" ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Erdoğan  İsrail  Cumhurbaşkanı  Na  Ezan  Yasağını  Sordu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER