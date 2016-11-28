ERDOĞAN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NA EZAN YASAĞINI SORDU
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme araçları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ezan yasağı yasa tasarısının da gündeme geldiği bildirildi.
İsrail basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Rivlin'e, Müslüman cemaati ilgilendiren girişimi (ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısı) sordu. Rivlin, 'tüm ifade ve din özgürlüğü konuları gibi bunların da hassasiyetle dikkate alınacağını' belirterek, 'ister Müslüman olsun, ister Hıristiyan veya Yahudi, İsrail'in herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamaya devam edeceğini' vurguladı" ifadelerine yer verildi.
kaynak:hürriyet
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