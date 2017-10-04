Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. İran'dan Barzani'ye mesaj veren Erdoğan, "Irak'taki muhattabımız merkezi yönetimdir. Bu referandumu kesinlikle gayri meşru olarak belirliyoruz. Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Gerek İran'ın gerek Türkiye'nin gerek merkezi yönetimin bundan sonra ağırlaştırarak atacağı adımlar var." diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise, "IKBY yanlışı telafi etmeli." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"DEĞERLİ KARDEŞİM RUHANİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Aziz kardeşim Ruhani'nin davetiyle Tahran'da bulunuyoruz. Misavirperverlik için şükranlarımı iletmek isterim. İran halkının yüksek katılımıyla gerçekleştirilen seçim yoluyla yeniden cumhurbaşkanı seçilen değerli kardeşim Ruhani'yi tebrik etmek isterim.

"TOPLANTIMIZI BEREKETLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bugün dar kapsamlı ve yüksek düzeyli, dördüncü stratejik konsey toplantımızı bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. Aramızdaki siyasi, ticari, askeri, ekonomik, kültürel konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık. Bu vesileyle bakanlarımız kendi aralarında ikili görüşmelerini gerçekleştirdiler. Kurumlar aynı şekilde birbirleriyle bu görüşmeleri gerçekleştirdiler. Tabi Türkiye-İran arasındaki son dönemlerde üst düzey ziyaretlerin artışı ilişkilerimizi çok daha olumlu düzeye taşıyacaktır.

"30 MİLYAR DOLARLIK HEDEF GÜNDEMİMİZİN ANA BELİRLEYİCİSİ OLDU"

Yıllar önce belirlediğimiz 30 milyar hedefi belirlemiştik ancak son dönemde bu ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolarda kaldı. Dördüncü yüksek düzeyli strateji konseyi de 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyici maddesi oldu. Enerjiden turizme, karayolu taşımacılığına, savunma sanayine varana kadar her türlü konuda arkadaşlarımızı teşvik ettik. Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik. Merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bu konudaki anlaşmayı imzalayacaklar.

Bankalarımızın İran'da şube açmaları, İran bankalarının Türkiye'de şube açmaları konuları hareketlenecektir. Enerji sektöründe işbirliğimizi yoğunlaştırma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Onun için enerji bakanlarımızın bu noktadaki işbirliği önem arz ediyor. Kültür-turizm bakanlarımızın aralarındaki işbirliği büyük önem arz ediyor. Bu konudaki tecrübemizi İran'la özellikle paylaşmak istiyoruz. Medeniyetler noktasında çok ciddi bir geçmişe sahip olan İran'a inanıyorum ki ülkemizden binlerce onbinlerce insan ziyarete gelecektir. Şu anda Türkiye'den İran'a olan THY seferleri zaten bunun bir işaretidir. Turizm sektöründeki yatırımcılarımızı İran'da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, edeceğiz."DAHA AĞIRLAŞTIRILARAK ATILACAK ADIMLAR VAR"

Tabi bölgesel sorunlar şu anda gündemimizde. Özellikle, üçlü mekanizmalar şeklinde çalıştığımız Irak sorunu önümüzde ilk madde haline gelmiş vaziyette.

IKBY'nin gayrı meşru referandumunu tanımadığımızı zaten beyan ettik. 350 kilometre sınırla kuzeyde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde merkezi yönetimi, batısında Suriye. IKBY neyin referandumunu yapıyor? Kendisini İsrail'den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. Ve Mossad'la masaya oturarak verilen karar gayrı meşrudur. Bir tarafına malum bir zatı, diğer tarafında başka bir malum zatı alıp böyle bir adımı atmak, IKBY yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhattabımız merkezi yönetimdir. Bu referandumu kesinlikle gayri meşru olarak belirliyoruz. Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Gerek İran'ın gerek Türkiye'nin gerek merkezi yönetimin bundan sonra ağırlaştırarak atacağı adımlar var.

"SURİYE'DE DE AYNI ŞEKİLDE 3'LÜ MEKANİZMA MEVCUT"

Aynı şekilde Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orda da Rusya, Türkiye ve İran olarak Astana süreciyle devam eden bir süreci işletiyoruz. Tabiki bu üçlü mekanizmanın mücadelenin, oradaki mağdur ve mazlum insanların kurtuluşuna vesile olacaktır. Tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların kurtuluşu için vereceğimiz mücadele inanıyorum ki bizler üzerinde önemli bir vazifedir. Bu süreç içerisinde ilgili bakanlarımız, gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek istihbarat örgütlerimiz her türlü çalışmayı yapmaktadır.Ruhani'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"IKBY YANLIŞINI TELAFİ ETMELİ"

"Bölgemizde hassas durumları göz önüne alarak, Suriye ve Kuzey Irak ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. En temel amacımız bölgede barış, istikrar ve güvenliği hakim kılmaktır. Kuzey Irak konusunda İran, Türkiye ve Irak arasında işbirliği yapılmaktadır. Etnik ve mezhebi ayrımcılıkları arttırmak bazı yabancıların bu bölge üzerindeki planlarıdır. İki ülke de bunu kabul etmiyor ve Suriye ile Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyor. IKBY halkı bizim iyi komşularımız ve kardeşlerimiz. Biz onlara baskı uygulanmasını istemiyoruz. Ancak oradaki bazı yöneticiler bazı yanlış kararlar aldılar ve bu kararları telafi etmek zorundalar."

Kaynak: haberinburada