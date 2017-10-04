İran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Ruhani resmi törenle karşıladı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında bir süredir İran'da temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Akar da vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da bulunan Sadabat Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, en dikkat çeken isim ise temaslarda bulunmak üzere daha önce İran'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu.

İKİ ÜLKENİN MARŞLARI OKUNDU

İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan'a İranlı heyetin, Ruhani'ye ise Türk tarafının tanıtılmasının ardından Erdoğan ve Ruhani ikili görüşmeye geçti.KARŞILAYANLAR ARASINDA AKAR DA VARDI

Özel uçak "TUR" ile 11.20'de İran'ın başkenti Tahran'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mihrabad Havalimanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve diğer ilgililer karşıladı. Karşılamaya gelenler arasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da vardı.ERDOĞAN'A BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de İran'a gitti.

HULİSİ AKAR, ERDOĞAN'DAN ÖNCE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar İran'a geldi. Akar, başta Cumhurbaşkanı Ruhani ve Genelkurmay Başkanı Bakıri olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle bir takım görüşmeler yaptı.

DİNİ LİDERİ HAMANEY İLE DE GÖRÜŞECEK

Ruhani ile heyetler arası görüşme de gerçekleştirecek olan Erdoğan, görüşmelerin ardından Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.ANA GÜNDEM IKBY'DEKİ REFERANDUM

Yapılacak ziyarette ikili ilişkiler, Irak ve Suriye'deki durum başta olmak üzere bölgesel konuların ve IKBY'de gerçekleşen referanduma karşı ortak planların görüşülmesi bekleniyor.

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